Cinco lugares diferenciados para cuidar do bem-estar em Salvador

Espaço a céu aberto com aulas de yoga, núcleo de bem-estar com check-up completo, spa especial, locais com arteterapia e muito mais! Salvador é recheada de possibilidades nada óbvias para o seu relaxamento e para a sua saúde mental. Venha descobrir!

Ter saúde – ou ser saudável – vai muito além de estar isento de doenças. Mais do que nunca é preciso considerar o bem-estar físico, mental e social. É preciso focar na prevenção. É necessário ter em vista a tão famosa máxima “mens sana in corpore sano”, do latim “mente sã, corpo são”.

Existem locais que colaboram para a manutenção assertiva desse bem-estar. Aqui em Salvador, existem espaços, à céu aberto ou não, que focam em manter as suas sensações positivas em alta, assim como as precauções para a sua saúde e para a sua autossatisfação.

Local com yoga, companhias de pintura, spas com os mais excelentes profissionais e pacotes, núcleo de saúde onde você encontra relaxamento, rapidez para check-up completo (de uma só vez e em um único dia) e uma junta médica competente para te atender prontamente e mais. Muito mais. Alguns desses ambientes são gratuitos, outros particulares e o NÃO ÓBVIO veio contar tudo sobre eles.

Foto: Divulgação Imagine um espaço onde você pode relaxar, receber um atendimento premium, ter refeições enriquecedoras e especiais e ainda fazer o seu check-up completo de uma só vez: tudo em um dia e em um só lugar.

O CISVIVER é o primeiro núcleo de saúde voltado para medicina preventiva no estado, com foco em qualidade de vida e longevidade. Ele oferece todo esse suporte para quem deseja cuidar da saúde sem precisar ir em vários lugares para fazer diferentes exames. O espaço conta com coworking, salas de banho e muito mais, trazendo, ainda, uma estrutura de alto padrão tecnológico para a realização de exames e procedimentos.

O corpo clínico conta com cardiologia, clínica geral, arritmologia, angiologia, dermatologia, endocrinologia, fonoaudiologia, geriatria, neurologia, nutrição, gineco e obstetrícia, urologia, radiologia, psicologia, pediatria, oftalmologia e odontologia. Além disso, disponibilizam 14 tipos de exames e 5 procedimentos médicos. No CISVIVER há 4 tipos de check-ups:

O corporativo, fitness, senior e pró-saúde. No corporativo, o objetivo é melhorar a qualidade de vida do colaborador da sua empresa, possuindo benefícios como redução de custos, desenvolvimento do capital intelectual e fortalecimento da imagem da sua empresa. No check-up fitness é investigada a sua saúde metabólica, situação do seu coração e sua aptidão para o esforço. Em seguida, é estabelecido orientações para a prática de atividade física e nutrição com metas e prazos.

O check-up senior é voltado para a terceira idade, que em alguns casos, vivencia a redução da qualidade de vida devido ao comprometimento da memória e raciocínio; múltiplas medicações; sinais de depressão; incontinência urinária, dentre outros. E por último, o check-up mais completo: o pró-saúde. Desenvolvido para oferecer uma visão ampla e panorâmica da sua saúde, com conforto e agilidade. E ainda há muitas outras opções! Confira mais no perfil de Instagram da marca: @cisviver

☌ Onde fica: R. Adelaide Fernandes da Costa, 700, Costa Azul.

☌ Como chegar: A melhor maneira para chegar ao Núcleo de Saúde CISVIVER é motorizado – carro ou moto. O funcionamento é de segunda a sábado das 08h00 às 18h00.

☌ Telefone para marcação de consultas: 71 99128-1713 (WhatsApp) / 71 3505-6500.

2. SPA URBANO | @spaurbano

A necessidade de se criar espaços que contemplem o bem-estar, a saúde e o relaxamento da população e que não estivessem longe do alcance geográfico dos soteropolitanos fez com que o Spa Urbano nascesse, em 2009.

Aqui você encontra diversas intervenções para o seu bem-estar como bambuterapia, banho relaxante, gomagem, massagem clássica e ayurvédica, Shiatsu, Terapia de pedras quentes, Pontos Gatilhos e muito mais! Já entre os serviços de estética estão banho de lua, drenagem facial e linfática, limpeza de pele, peeling de diamante e mais.

O Spa Urbano cumpre a sua promessa de ser um oásis de bem-estar em meio à selva de pedra soteropolitana, ao oferecer serviços que contribuem para o equilíbrio físico e mental dos seus clientes.

Os preços das diárias variam, a jornada de quatro horas custa em média R$ 600 reais, incluindo serviços mais comuns, como sauna e banho termal em banheiras de hidromassagem redondas. Outros serviços como tratamento de pele e massagens podem ser encontrados entre R$ 200 e R$ 400 reais, a depender da modalidade escolhida.

☌ Local: Rua das Dalias, 564 – Pituba, Salvador.

☌ Como chegar: A melhor maneira de ir até o local é de carro, moto, táxi ou uber. Para maior tranquilidade e comodidade todos os tratamentos devem ser agendados previamente. Os dias de funcionamento são de terça a sábado: das 09:00h ás 19:00h. Em caso de atrasos no horário agendado, o horário de término permanecerá inalterado, para que não prejudique os próximos clientes.

☌ Telefone para marcação: 71 3011-4019 / 71 98261-0103 (whatsApp)

3. Amanhecer com Yoga no Palacete das Artes |@palacetedasartes

Palacete das Artes traz apresentação de balé, aula de yoga e exposições gratuitas – Jornal Correio

O Palacete das Artes está localizado no bairro da Graça e é palco de eventos culturais, assim como sedia o projeto Amanhecer com Yoga, idealizado pela professora Carla Dantas.

O evento acontece sempre nas manhãs de domingos e tem como foco principal compartilhar com os moradores de Salvador os espaços da cidade, aumentando as opções de lazer, entretenimento e cultura em ambientes atípicos, o que torna essas experiências ainda mais ricas e interessantes.

As aulas de yoga, por exemplo, acontecem nos jardins ou nas varandas do Museu e são opções não só para os moradores da Graça, mas também para todo residente da capital baiana se conectar com o mundo da Yoga. Portanto, o espaço é aberto para todos os interessados pela prática.

As aulas envolvem, além dos exercícios de postura, força e flexibilidade, técnicas respiratórias, de concentração e meditação com momentos de reflexão, acolhimento e silêncio que geram um aprendizado muito além dos benefícios físicos alcançados com a prática.

A yogui Carla Dantas faz o convite para quem deseja participar das aulas. Mas, atenção, é preciso levar algo para forrar o chão. Ela também mantém na sua página do Facebook atualizações inspiradoras sobre os encontros neste espaço.

☌ Endereço: Rua da Graça, 284, Graça | Horário das aulas: domingos, das 8h30 às 9h30 | Telefone: 71 3117-6987/6984 | Calendário: via Facebook e Instagram

☌ Como chegar: O Palacete das Artes fica em uma rua acessível tanto para quem vai com o carro próprio, uber, táxi ou motocicleta, quanto para bicicletas ou transeuntes. Logo, escolha a melhor maneira para você chegar ao local, lembrando que algumas ruas da Graça são de difícil acesso para estacionar.

4. Companhia da Pintura | companhiadapintura.negocio.site

Pintar pode ser extremamente terapêutico. Não é à toa que livros de colorir antiestresse ficaram famosos nos últimos anos. Eles viraram febre entre os adultos e causaram relaxamentos em todas as idades.

Seguindo a linha da arteterapia, a Companhia da Pintura traz cursos de desenho e pintura com mais de 10 anos de funcionamento, levando a beleza das artes plásticas às pessoas de todas as idades, com aulas presenciais ou online. Entre as técnicas estão desenho artístico e pintura em tela. As aulas são para alunos a partir dos 12 anos e as vagas são limitadas.

Lembrando que é necessário fazer o agendamento para participar das aulas, além disso é obrigatório usar máscara de proteção. Toda a equipe também cuida dos processos de proteção contra a COVID-19 – que são o uso de máscara e uma boa desinfecção das superfícies do ambiente entre um cliente e outro.

☌ Contato: Os valores das aulas são informados apenas pelo número de contato com a Companhia, que é o (71) 99673-1325. Este número é whatsApp.

☌ Endereço: Rua Maranhão, 216 – Sala 504, Pituba – Salvador

☌ Horário de funcionamento: Terça a sexta das 09h às 12h | das 14h às 18h

☌ Como chegar: A melhor maneira de chegar ao local é de carro, táxi ou uber. A Companhia fica próximo ao Pituba Espaço Empresarial.