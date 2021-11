Circuito Penedo de Cinema é aberto com homenagens a alagoanos que fizeram história na Sétima Arte

Cineasta Pedro Rocha e jornalista Elinaldo Barros são destaque na 11ª edição do evento que também homenageia o centenário de nascimento de Paulo Freire

Decom PMP com Divulgação

O Circuito Penedo de Cinema está com sua 11ª edição acontecendo na cidade que recebe produtores de audiovisual de todo o Brasil até domingo, 28.

A abertura aconteceu na noite desta segunda-feira, 22, com homenagens aos alagoanos Pedro Rocha (cineasta) e Elinaldo Barros (jornalista e crítico de cinema).

“Se o evento chegou nesse patamar de consolidação foi porque figuras como essas pavimentaram a estrada do audiovisual alagoano”, destacou Sérgio Onofre, coordenador-geral do Circuito Penedo de Cinema.

A solenidade foi realizada na Sala de Exibições localizada na Praça 12 de Abril, orla ribeirinha, espaço de projeções de todas as mostras cuja programação pode ser conferida clicando aqui.

Alyne Costa, gestora da Secretária Municipal de Cultura, Juventude e Lazer (SEMCLEJ), representou o Prefeito Ronaldo Lopes na abertura do evento que destaca o centenário de nascimento do professor Paulo Freire, referência mundial em educação inclusiva.

Também participaram da abertura oficial Ricardo Alexandre Coimbra, representando o Sebrae em Alagoas; o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Maciel Oliveira; o superintendente de apoio à produção cultural da Secretaria do Estado da Cultura de Alagoas, Nilton Muniz; o secretário de Estado e Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marcius Beltrão; e o reitor da Universidade Federal de Alagoas, Josealdo Tonholo.

Após a solenidade, o público acompanhou o filme Ensaio Sobre o Fracasso, o primeiro da Mostra de Longa Metragem Nacional, finalizada com um bate-papo com o diretor da produção, Cristiano Burlan.

A programação do Circuito Penedo de Cinema 2021 tem mais de 80 filmes distribuídos no 14º Festival de Cinema Brasileiro, no 11º Festival de Cinema Universitário, no 8º Festival Velho Chico de Cinema Ambiental e na 11ª Mostra de Cinema Infantil.

Fotos Deywisson Duarte – Decom PMP