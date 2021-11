Clássico: Aprenda a fazer um delicioso cuscuz de tapioca com coco

A tapioca é uma ótima pedida em qualquer horário. Além de uma boa alternativa ao pão, o alimento feito da goma da mandioca é uma fonte de energia saudável, sem glúten e rica em cálcio, sendo muito benéfica para a saúde dos ossos. Com tantas vantagens, a tapioca fica ainda melhor sendo usada como um dos clássicos do Nordeste, o cuscuz. A receita de “Cucuz de Tapioca com Coco”, do site Panelinha, ensina a fazer uma deliciosa receita que chega a servir até 12 fatias. Úmido, geladinho e delicioso, o cuscuz de tapioca pode ser servido em qualquer horário: como sobremesa, lanche da tarde e até mesmo substituindo a janta. Confira a deliciosa receita e bom apetite!

2 xícaras (chá) de tapioca granulada (tapioca para bolo)

1 ¼ xícara (chá) de açúcar

1 ⅔ xícara (chá) de leite de coco (400 ml)

1 litro de leite

1 pitada de sal

⅔ de xícara (chá) de leite condensado

¾ de xícara (chá) de coco fresco ralado

leite condensado a gosto para servir (opcional)

1. Numa panela média coloque o leite, o leite de coco, o açúcar e o sal. Misture delicadamente com uma espátula para dissolver o açúcar e leve ao fogo alto. Deixe cozinhar até começar a ferver – mexa de vez em quando para evitar que o açúcar se concentre no fundo da panela e que forme nata.

2. Numa tigela grande, coloque a tapioca e regue com o líquido fervente, todo de uma vez. Misture delicadamente com a espátula para desmanchar eventuais grumos e a tapioca hidratar de maneira uniforme – no começo pode parecer muito líquido, mas é assim mesmo, a tapioca vai hidratando ao longo do tempo.

3. Deixe a tapioca descansar por 30 minutos em temperatura ambiente, mexendo a cada 10 minutos, até formar uma massa densa e cremosa. A tapioca vai absorver o líquido, se transformando numa massa mais consistente e bem úmida.

4. Passados 30 minutos, transfira a massa de tapioca para uma assadeira de 22 cm X 32 cm, cubra com filme – para não ressecar e nem pegar cheiro – e leve à geladeira para esfriar e firmar por pelo menos 3 horas.

5. Assim que o cuscuz estiver firme, regue com o leite condensado e volte para a geladeira por mais 2 horas – esse descanso é essencial para formar uma caldinha e o cuscuz ficar ainda mais úmido. Se preferir, prepare a sobremesa no dia anterior.