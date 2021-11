Claudia Leitte é chamada de genocida após show em trio elétrico; veja vídeo

Claudia Leitte realizou um verdadeiro carnaval no último fim de semana em São Paulo e arrastou uma multidão em cima de um trio elétrico durante a festa “Blow Out”.

Após vídeos circularem na web, a cantora foi duramente criticada pelos internautas e viu seu nome entre os assuntos mais comentados do Twitter, com usuários inclusive a chamando de genocida.

A hashtag “ClaudiaLeitteGenocida” alcançou o primeiro lugar entre os assuntos mais debatidos na rede social e gerou diversos embates entre defensores e acusadores da baiana.

Apesar das críticas, a festa foi realizada dentro das normas do Governo de São Paulo, que já permite eventos com 100% da capacidade do público nos espaços. Nesse caso, o show aconteceu no estacionamento do Espaço das Américas.

Confira o vídeo mostrando a aglomeração e a opinião de internautas: