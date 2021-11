Claudia Leitte explica não participação no DVD de Banda Eva, mas confirma música

A Banda Eva gravou um DVD no último final de semana em Fernando de Noronha, e uma ausência foi sentida pelos fãs: a de Claudia Leitte. A cantora desistiu de última hora de participar da gravação e usou as redes sociais para dar sua versão do ocorrido.

A cantora explicou que, por conta de mudanças feitas na programação do show pela produção, a participação dela só aconteceria às 4 horas da manhã – antes prevista para meia noite. Com isso, sua agenda de compromissos teria sido prejudicada.

“Já estou em casa depois de uma semana doida de trabalho. Tive gravação a semana inteira, aí sábado e domingo fui fazer shows em Fernando de Noronha. O primeiro foi um casamento lindo, o segundo foi uma Prainha da Claudinha surpresa na Praia da Conceição, embaixo do Dedo de Deus. E o último seria uma participação no projeto audiovisual belíssimo da Banda Eva, só que por questões técnicas da galera da organização do evento, fizeram mudança no horário, tava previsto para meia noite e a minha participação ia passar para 4h da manhã. Essa mudança ia impossibilitar minha participação, por conta dos compromissos de agenda que eu tinha no dia seguinte”.