Clube anuncia treinador para a próxima temporada – Futebol Interior

Santarém, PA, 11 (AFI) – O Tapajós, equipe que disputará a primeira divisão do Campeonato Paraense em 2022, anunciou seu novo treinador. Robson Melo, que já passou pela equipe em 2014 como auxiliar técnico, será o comandante do Boto.

GABARITADO

Conhecedor do futebol paraense, Robson já foi preparador físico de Remo, Independente, Paragominas e São Raimundo. Como treinador, trabalhou no Paragominas, Bragantino e Tuna Luso.

O novo técnico falou em sua apresentação.

“Voltar ao Tapajós me motiva mais ainda por saber que o Tapajós quer subir de patamar, quer alçar voos maiores, quer lutar na parte de cima da tabela. Esse momento é um divisor de águas, esse momento que o Tapajós vive me motiva muito para alcançar os objetivos do clube”, disse ele.

PARAENSE 2022

Com início previsto para o dia 26 de janeiro, o campeonato paraense já tem garantido a presença dos times do Águia de Marabá, Bragantino, Castanhal, Independente, Itupiranga, Paragominas, Paysandu, Remo, Tapajós e Tuna Luso. Falta definir os dois clubes que vem da Série B estadual, que está nas quartas de final.