Clube que tinha parceria com o Avaí no feminino encerra atividades após 46 anos – Futebol Interior

Caçador, SC, 17 (AFI) – Time conquistou espaço de destaque no cenário feminino, o Kindermann-SC anunciou oficialmente o encerramento de suas atividades. A decisão foi oficializada após o término da temporada, em que o time catarinense terminou em quinto lugar na Copa Libertadores da América.

Neste ano, em abril, o fundador do Kindermann, Salézio Kindermann, morreu devido à complicações da covid-19. Desde então, a família Kindermann continuou passou a cuidar do futebol feminino para que conseguissem terminar a temporada.

Após o encerramento, Daniel e Valéria Kindermann, genro e filha de Salézio, confirmaram o fim das atividades em entrevista à repórter Andrielli Zambonin, do Portal SSC10. As 18 jogadores já tiveram baixas na carteira com os pagamentos rescisórios, assim como a comissão técnica.

“Tomamos essa decisão com a alma, coração e consciência limpa, sabendo que fizemos o que foi possível para que o time chegasse até aqui e concluísse o calendário. Sabemos do carinho que muitos brasileiros têm pelo Kindermann Futebol Feminino, o quanto essa história e esse legado merecem respeito. Mas esse era o sonho do Salézio Kindermann.

O futebol ocupava 100% do tempo dele, ele tinha dedicação exclusiva a isso, entendia e amava esse mundo. Em respeito ao legado dele, nós como família e as atletas que permaneceram até aqui, fechamos este ciclo com a participação na Libertadores, onde encerramos como a 5ª melhor equipe. O legado nunca será apagado, mas a era Kindermann futebol, mantida pela nossa família, encerra aqui”, disseram Daniel e Valéria.

E O AVAÍ?

Desde 2019, o Kindermann tinha pareceria com o Avaí, que repassava R$ 50 mil por mês. Em reunião com a família Kindermann, o Avaí demonstrou interesse em assumir o time feminino, mas a decisão deve ficar apenas para depois das eleições, que ocorrem em dezembro.

Em caso de acesso à elite, o Avaí é obrigado a formar um time feminino. Além disso, a vaga na primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino está no CNPJ do Kindermann e não do Avaí.

KINDERMANN

Fundado em 1975, o Kindermann teve os últimos 13 anos dedicados exclusivamente ao futebol feminino. Conquistou 12 títulos estaduais, foi campeão da Copa do Brasil e duas vezes vice do Brasileiro, além de duas participações na Copa Libertadores.

Jogadoras como Gaby Zanotti, Julia Bianchi, Andressinha, Djeini, Camilinha, Gabi Portilho foram reveladas pelo clube catarinense.