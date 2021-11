Coca-Cola abre vagas de estágio e trainee; veja como participar

A Coca-Cola Femsa Brasil, engarrafadora de produtos Coca-Cola, abriu inscrições para os programas de estágio e trainee 2022. As oportunidades são para as áreas de administração e finanças, recursos humanos, comercial, supply chain, marketing e novos negócios.

Para participar do programa como trainee, é necessário ter disponibilidade para atuar em qualquer unidade da companhia. Além disso, o candidato precisa ter até dois anos de formação em graduações com duração de 4 anos. É desejável ainda que o profissional tenha inglês e no processo seletivo, será aplicado um teste para medir o nível de conhecimento no idioma. O programa tem previsão de duração de 24 meses.