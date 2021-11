Colisão entre caminhão e veículo de passeio deixa 5 feridos na BR 316; dois graves

Cinco pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, após uma colisão entre o caminhão e um veículo Prisma na noite deste sábado (27) em um trecho da BR 316, em Maribondo, agreste do Estado. O acidente foi confirmado pela assessoria da Polícia Rodoviária Federal em Alagoas. É da PRF, ainda, a informação de que…

Ascom PRF

Cinco pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, após uma colisão entre o caminhão e um veículo Prisma na noite deste sábado (27) em um trecho da BR 316, em Maribondo, agreste do Estado. O acidente foi confirmado pela assessoria da Polícia Rodoviária Federal em Alagoas.

É da PRF, ainda, a informação de que o acidente ocorreu na altura do Km 209,2, por volta das 19h e deixou cinco pessoas feridas, sendo duas delas graves. A polícia não especificou se os feridos estavam no carro ou no caminhão, bem como não foi informada a dinâmica do acidente.

Equipes de resgate foram acionadas para prestar atendimento às vítimas, que foram conduzidas a unidades de saúde.