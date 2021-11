Colisão entre veículos deixa jovem ferido em Arapiraca

Uma colisão no cruzamento das ruas Professora Terezinha Amorim de Oliveira e Deputado Ulisses Guimarães, no bairro Santa Esmeralda, em Arapiraca, deixou um jovem ferido na tarde deste domingo (7). De acordo com as primeiras informações, a condutora de um carro, modelo Hilux de cor branca e placa FDK 2H74, não respeitou a sinalização PARE…

Reprodução / Já É Notícia

Uma colisão no cruzamento das ruas Professora Terezinha Amorim de Oliveira e Deputado Ulisses Guimarães, no bairro Santa Esmeralda, em Arapiraca, deixou um jovem ferido na tarde deste domingo (7).

De acordo com as primeiras informações, a condutora de um carro, modelo Hilux de cor branca e placa FDK 2H74, não respeitou a sinalização PARE e avançou colidindo contra outro carro, modelo Ranger de cor branca e placa QLG 8107.

Com o impacto, a Ranger capotou e o condutor ficou ferido. A condutora da Hilux não teve ferimentos graves e o carro ficou com a parte frontal danificada. Não há informações a respeito de outros feridos e sobre o estado de saúde e identidade da vítima.

Testemunhas revelaram que ambos os veículos estavam em alta velocidade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e encaminhou a vítima para o Hospital de Emergência do Agreste. A Polícia Militar foi acionada para os procedimentos cabíveis.