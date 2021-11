Colombiano marca três e Fortaleza vence clássico; Boca derruba o Vitória – Futebol Interior

Campinas, SP, 21 (AFI) – A Copa do Nordeste Sub-20 teve dois jogos neste domingo. Fechando a segunda rodada, o Fortaleza atropelou o Ceará por 3 a 0 e abrindo a terceira rodada, o Vitória acabou derrotado pelo o Boca Junior-SE por 2 a 1.

SHOW DE JUAN

O Fortaleza recebeu a equipe do Ceará, no CT Ribamar Bezerra, e saiu vitorioso pelo placar de 3 a 0. Juan, atacante colombiano do Leão, marcou todos os gols.

Com o resultado, o Fortaleza lidera o Grupo F ao lado do Flminense-PI com quatro pontos. O Ceará tem apenas um ponto na lanterna.

A primeira etapa começou bastante movimentada, com um pouco de receio das duas equipes, o Leão tomou as primeiras iniciativas e conseguiu um gol logo cedo. Após saída errada do zagueiro adversário, Juan chutou forte e abriu o placar para o Tricolor. Após o gol, o Fortaleza continuou com as principais chances de ataque.

A segunda etapa começou com o adversário indo para cima, porém aos dois minutos, após linda jogada coletiva Juan driblou o zagueiro adversário e bateu forte, marcando seu segundo gol no jogo e ampliando para o Leão, Fortaleza 2 a 0. Após o segundo gol o Fortaleza administrou mais a partida. Apesar da boa vantagem no placar, o Tricolor continuou chegando com perigo ao ataque, e após lançamento, Juan encobriu o goleiro adversário, marcando seu terceiro gol no jogo, 3 a 0 para o Fortaleza. A partida ficou mais truncada após o terceiro gol e a partida terminou assim, vitória do Leão.

EM SERGIPE

Na Arena Batistão, o Boca Junior se recuperou da goleada sofrida por 8 a 0 na rodada passada para o Bahia e venceu neste domingo o Vitória por 2 a 1, na abertura da terceira rodada.

Com gols contra de Edson e de Flavio de falta contando com a colaboração do goleiro João Vitor, o Boca Junior chega agora aos sete pontos na liderança do Grupo C, ao lado do Vitória.

