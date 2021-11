Com 100% do público liberado, Fortaleza espera 60 mil torcedores contra o São Paulo – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 5 (AFI) – O Fortaleza enfrenta o Corinthians neste sábado, 17h na Arena do Timão, em Itaquera, na capital paulista pelo Brasileiro. Mas já iniciou check-in e venda de ingressos disponíveis para duelo com São Paulo na quarta pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Tricolor Paulista é comandado por Rogério Ceni, que marcou época com grandes conquistas no Leão. Por conta disso se espera que mais de 60 mil torcedores estejam presentes nesta partida.

O jogo ocorre quarta-feira (10), às 21h30, na Arena Leão 1918. Uma das formas da compra é pelo site: sociofortaleza.com.br, para os vários módulos: e públicos: Conselheiro, Proprietário, Leão do Pici e Kids (acesso garantido e recarga); Leão de Aço (acesso garantido e recarga)/ Leão Fiel e Leão do Interior (acesso garantido e recarga) e Leão da Galera (recarga). Segundo o clube é necessário fazer o cadastro do cartão de vacinação ou ter confirmação do Vacine Já constando duas doses ou dose única anti-Covid.

Como a capacidade total da Arena Castelão está liberada, poderemos ter neste jogo mais de 60 mil pessoas. A capacidade total do estádio hoje é de 63 mil lugares. A venda de ingressos pode ser feita, além da bilheteria virtual, nas lojas credenciadas pelo clube ( Lojas Leão 1918). Os valores (setores): Inferior Norte/Sul: R$ 40 e R$ 20; Superior Sul: R$ 100 e 500; Superior Central: R$ 100 e 50; Bossa Nova: R$ 150 e R$ 75; e Premium: R$ 220 e R$ 110. Os planos, Leão da Galera e Recarga tem 90% de desconto no ingresso.

Visitantes

Os ingressos disponíveis também para a torcida visitante. O espaço reservado será o setor Superior Norte. A venda será nas lojas oficiais do Fortaleza, seja física ou site da Bilheteria Virtual. As instruções nas lojas físicas: venda apenas em dinheiro; apenas pessoas vacinadas com duas doses ou dose única, com mínimo 15 dias de antecedência a data da partida – ciclo vacinal completo; serão aceitos os cartões de vacina de todos os Estados junto com documento com foto, ou a carteira nacional do Conect Sus; para adultos, a meia-entrada será vendida apenas mediante apresentação da carteira de estudante. Todo ingresso sairá com o CPF do cliente.

TREINO PARA ENCARAR O CORINTHIANS

O time tricolor treina nesta sexta-feira cedo e depois viaja para São Paulo, onde o time comandado por Juan Pablo Vovojda, fica concentrado. Sobre a partida, marcada para esse sábado, 17h na Arena Neo Quimica, em Itaquera, o atacante David destacou as dificuldades que o Leão vai encarar:

“Todos os jogos são difíceis, principalmente agora, fora de casa, contra uma equipe muita qualificada, que é o Corinthians. Sabemos que temos totais condições de chegar lá e fazer um bom jogo. Lógico, concentrado, com bastante humildade, mas a gente tem tudo para tirar três pontos de lá”, ressaltou. “A gente sempre entra pra vencer. Sair atrás do placar é ruim demais e temos que ficar concentrados para não sair perdendo. Sabemos que terá lotação máxima, será um jogo difícil, mas temos que jogar pra frente, pra ganhar. Temos tudo para vencer o jogo”, finalizou.

Para esse jogo, da 30ª rodada do Brasileirão, o Leão terá os desfalques de Yago Pikachu e Crispim, com lesão; Também estão fora, Éderson, Titi e Matheus Jussa por terem tomado terceiro cartão amarelo no jogo passado; enquanto isso o centroavante Robson, com entorse no tornozelo direito é dúvida para a partida. O Tricolor de Aço é o quinto colocado com 48 pontos, e o Corinthians é sexto com 44.