Com 91,3% dos votos válidos, Danylo Maia é eleito presidente do Campinense – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 22 (AFI) – Neste fim de semana, Danylo Maia foi confirmado como o novo presidente do Campinense. Ele foi eleito neste domingo (21), após concorrer em chapa única, na eleição que aconteceu na sede do clube. Diretor de Marketing na gestão de Phelipe Cordeiro, Danylo foi sempre muito participativo em outros setores da instituição, e acabou sendo o nome escolhido pela situação para concorrer às eleições.

Ele será o responsável por comandar a instituição até 2023. O pleito aconteceu das 8h às 18h, no Estádio Renatão, e Danylo Maia obteve 91,3% dos votos válidos. Na diretoria executiva, para trabalhar mais diretamente com Maia foram eleitos Lenin Correia Sales (vice-presidente), Ítalo Ricardo (diretor financeiro), Felipe Araújo Lima (diretor de patrimônio) e Rômulo (diretor do departamento de futebol profissional).

SEMPRE FOI TORCEDOR

Emocionado, o novo presidente fez um discurso que começou com a lembrança do início de sua torcida pelo clube, e a expectativa à frente da instituição.

“Desperta uma memória afetiva. O primeiro clube que meu pai me apresentou foi o Campinense, através de um caderno. Isso até hoje me faz refletir e me emocionar. Cada decisão que eu tomei e que eu vou tomar daqui pra frente será sempre pensando no torcedor do Campinense e no posicionamento do meu pai, quando ele me direcionou a torcer pelo Campinense. É um clube que faz meu coração palpitar, é aquilo que faz me faz vivo”, disse Maia.

TRABALHO EM 2022

Danylo comentou sobre as responsabilidades que o clube terá em 2022.

“Acima de tudo orgulho por estar à frente da maior instituição esportiva do estado. O Campinense é um clube protagonista em todas as competições que disputa. Isso nos deixa extremamente feliz pela responsabilidade que estamos assumindo a partir de agora para o biênio 2022/2023″, comentou.

“Em 2021 a gente teve a oportunidade de colaborar através do Departamento de Comunicação e Marketing, e isso nos deu um lastro para poder vivenciar uma nova experiência que virá pela frente. O torcedor pode ter certeza que nós colocaremos muito amor, empenho e dedicação”, completou o presidente eleito.

SOBRE A POSSE

A Comissão eleitoral tem até 48h para definir a data da posse da nova diretoria eleita. Maia teve 84 votos de total de 94 votantes; foram oito votos em branco e dois nulos