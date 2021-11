Com a cabeça na decisão, Tombense cumpre tabela contra o Ypiranga-RS, em casa – Futebol Interior

Tombos, MG, 5 (AFI) – Após garantir o acesso e a classificação para a final na última rodada, ao bater o Manaus de virada por 2 a 1, o Tombense irá encarar o Ypiranga-RS na última rodada da Segunda Fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo será no domingo, às 16h, no Almeidão. A equipe de Rafael Guanaes já não pode mais ser alcançada por ninguém e apenas cumpre tabela.

Os mineiros somam 10 pontos no Grupo B. Foram três vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

FALA, PROFESSOR

Com grande trabalho à frente da equipe, Guanaes falou sobre a final e disse que após o acesso inédito, seria a “cereja do bolo” ser coroado com o título.

“Desde a minha primeira conversa com eles aqui, eu falei em títulos. Atingimos o objetivo do acesso e já estamos garantidos na final. É uma gratidão imensa por isso. Independentemente do resultado final, cumprimos a missão. Agora, queremos algo mais, que é o título. O acesso está marcado, mas a coroação máxima é sempre o título, de todos os profissionais do clube”, disse.

TODOS À DISPOSIÇÃO

Para o duelo protocolar, a equipe não terá nenhum desfalque ou jogador pendurado. Porém, ainda não se sabe se o treinador irá com força máxima em campo ou se irá poupar alguns jogadores pensando na decisão.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Felipe Garcia; David, Moisés, Roger e Manoel; Luiz Otávio, Jean Lucas e Eduardo Neto; Capa (Marquinhos), Rubens e Éverton.