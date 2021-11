Com acesso na Série C e final da Copa Paulista, confira TODOS os RESULTADOS deste DOMINGO – Futebol Interior

Campinas, SP, 07 (AFI) – O domingo foi um prato cheio para os amantes do futebol, com grandes jogos do começo ao fim do dia. Os maiores destaques ficaram para o acesso do Novorizontino na Série C depois de vencer o Manaus e a vitória do Botafogo-SP no jogo de ida da grande final da Copa Paulista em cima do São Bernardo FC.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. O domingo ainda teve jogos do Brasileirão, Série B, Série C, Libertadores Feminina, Internacionais e muito mais.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTE DOMINGO (07):

BRASILEIRÃO

Atlético-MG 1 x 0 América-MG

Red Bull Bragantino 0 x 2 Athletico-PR

Bahia 1 x 0 São Paulo

Ceará 1 x 0 Cuiabá-MT

SÉRIE B

Vasco 0 x 4 Botafogo

Vila Nova-GO 2 x 2 Guarani

Sampaio Corrêa-MA 2 x 1 Brasil-RS

Ponte Preta 1 x 0 CRB

SÉRIE C

Tombense-MG 1 x 1 Ypiranga-RS

Novorizontino 2 x 0 Manaus-AM

COPA PAULISTA

Botafogo 2 x 0 São Bernardo

LIBERTADORES FEMININA

Deportivo Cali (COL) 8 x 0 Real Tomayapo

Corinthians 5 x 1 Nacional (URU)

Alianza Lima (PER) 1 x 0 Universidad (CHI)

San Lorenzo (ARG) 1 x 0 Deportivo Capiatá-PAR

COPA PAULISTA FEMININA

Palmeiras 1 x 2 São José

PAULISTA FEMININO SUB 17

Corinthians 1 x 2 Santos

Rezende 0 x 3 Brothers FC

União Mogi 0 x 8 SKA Brasil

São Paulo 2 x 0 Centro Olímpico

BRASILEIRO SUB 20

Atlético-MG 0 x 1 Internacional

PERNAMBUCANO A2

Petrolina 2 x 1 América

Íbis 1 x 1 Caruaru City

CATARINENSE SÉRIE C

Batistense 0 x 4 Blumenau

Pedra Branca 1 x 1 Imbituba

Itajaí 6 x 0 Jaraguá

Caravaggio 6 x 2 NEC

MINEIRO SEGUNDA DIVISÃO

América de Teófilo Otoni 2 x 2 Boston City

Manchester 1 x 0 Contagem

Atlético Três Corações 2 x 3 Varginha

GOIANO DIVISÃO DE ACESSO

Anapolina 2 x 1 Goiânia

Morrinhos 2 x 0 Aparecida

GOIANO TERCEIRA DIVISÃO

Monte Cristo 1 x 9 Aseev

CEARENSE SÉRIE C

Quixadá 1 x 0 Arsenal

COPA FARES LOPES

Atlético 3 x 1 União

Barbalha 1 x 0 Floresta

COPA ESPÍRITO SANTO

Nova Venécia 2 x 0 Desportiva*

*Nova Venécia nas semifinais

COPA SANTA CATARINA

Figueirense 0 x 0 Marcílio Dias*

Hercílio Luz 1 x 2 Juventus*

Figueirense e Juventus, nas finais

SERGIPANO A2

Coritiba 0 x 5 Falcon

Barra 5 x 0 Sport

Independente 2 x 2 Sete de Junho

Boquinhense 1 x 2 Olímpico

PARAIBANO SEGUNDA DIVISÃO

Desportiva Jacuiense 1 x 1 Queimadense

Desportiva Guarabira 4 x 1 Femar

CSP 1 x 0 Auto Esporte

GAÚCHO A2

SEMIFINAIS – JOGO DE IDA

Lajeadense 1 x 1 União Frederiquense

OITAVAS DE FINAL – JOGO DE VOLTA

Guarany 2 x 0 Avenida*

Guarany classificado para semifinais

ALEMÃO

Hertha Berlin 1 x 1 Bayer Leverkusen

Colônia 2 x 2 Union Berlin

Furth 1 x 2 Eintracht Frankfurt

ARGENTINO

Gimnasia y Esgrima (ARG) 0 x 1 Banfield (ARG)

Sarmiento 1 x 3 Central Córdoba

Vélez Sarsfield (ARG) 2 x 1 San Lorenzo (ARG)

River Plate (ARG) 5 x 0 Patronato

ESPANHOL

Villarreal 1 x 0 Getafe

Valencia 3 x 3 Atlético de Madrid

Mallorca 2 x 2 Elche

Osasuna 0 x 2 Real Sociedad

Betis 0 x 2 Sevilla

FRANCÊS

Olympique 0 x 0 Metz

Lorient 1 x 2 Brest

Nantes 2 x 2 Strasbourg

Reims 0 x 0 Monaco

Saint-Etienne 3 x 2 Clermont

Nice 0 x 1 Montpellier

Rennes 4 x 1 Lyon

INGLÊS

Arsenal 1 x 0 Watford

Everton 0 x 0 Tottenham

Leeds United 1 x 1 Leicester City

West Ham 3 x 2 Liverpool

ITALIANO

Venezia 3 x 2 Roma

Sampdoria 1 x 2 Bologna

Udinese 3 x 2 Sassuolo

Lazio 3 x 0 Salernitana

Napoli 1 x 1 Hellas Verona

Milan 1 x 1 Internazionale

PORTUGUÊS

Tondela 3 x 2 Marítimo

Santa Clara 0 x 3 Porto

Paços de Ferreira 0 x 2 Sporting

Benfica 6 x 1 Braga