Com acessos definidos, CBF agenda finais da Série C entre Ituano e Tombense para os próximos sábados. Confira! – Futebol Interior

Campinas, SP, 08 (AFI) – Após Ituano, Criciúma, Tombense e Novorizontino terem confirmado o acesso para a Série B de 2022, a CBF confirmou na noite desta segunda-feira (08) as datas , locais e horários dos dois jogos da final da Série C do Campeonato Brasileiro. Nos dois próximos sábados, dias 13 e 20 de novembro, Ituano e Tombense definem o título.

A primeira partida será realizada na cidade de Tombos, em Minas Gerais. Às 17h15, a bola rola no Estádio Antônio de Almeida para o jogo de ida. A volta está marcada para o sábado seguinte, dia 20, às 17h, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

Confira a tabela dos jogos da final da Série C do Campeonato Brasileiro:

JOGO DE IDA

Sábado, 13 de novembro

17h15 – Tombense x Ituano – Antônio de Almeida, Tombos (MG)

JOGO DE VOLTA

Sábado, 20 de novembro

17h – Ituano x Tombense – Novelli Júnior, Itu (SP)