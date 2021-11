Com apenas oito clubes, Campeonato Alagoano terá novidades em 2022. Confira! – Futebol Interior

Maceió, AL, 18 (AFI) – Com direito a um coquetel de lançamento, o conselho arbitral do Campeonato Alagoano de 2022 foi realizado pela Federação Alagoana de Futebol na tarde desta quarta-feira (17) no Hall da Fama do estádio Rei Pelé. A 92ª edição do estadual terá novidades.

A de maior destaque é que diferente do ano passado, que tinham dez clubes participantes, desta vez o Alagoano terá oito times disputando a primeira fase: ASA, CRB, Cruzeiro Alagoano, CSA, CSE, Desportivo Aliança, Jaciobá e Murici. A rodada de estreia foi agendada para dia 20 de janeiro.

A fórmula de disputa permanece a mesma, agora com os oito clubes se enfrentado na primeira fase em jogos de ida e os quatro melhores se classificando à semifinal, que será disputada em dois jogos. Os classificados se enfrentam na grande final.

OUTRAS NOVIDADES

Além disso, outro destaque foi o anúncio do novo patrocinador master da competição. O Inove Banco adquiriu o naming rights da competição para o ano que vem. Com sede em Campinas, no estado de São Paulo, cidade referência nacional em tecnologia e finanças, o InoveBanco é uma empresa de meios pagamento com atuação em todo o Brasil, agregando soluções financeiras inovadoras e forte base tecnológica para oferecer soluções inteligentes de meios de pagamento e open bank como máquinas de cartão, conta digital entre outras soluções.

A Band Nordeste renovou os direitos de transmissão do Alagoano 2022 na TV aberta.