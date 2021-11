Com avanço do Brasil, confira os RESULTADOS desta QUINTA-FEIRA! – Futebol Interior

Campinas, SP, 11 (AFI) – A quinta-feira foi bem movimentada no futebol e o grande destaque foi a classificação antecipada do Brasil à Copa do Mundo de 2022. A conquista veio após a vitória por 1 a 0 diante da Colômbia.

Claro, o Placar ao Vivo do Portal Futebol Interior acompanhou todos os jogos e traz para você a lista com todos os resultados do dia. Confira:

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS

Equador 1 x 0 Venezuela

Paraguai 0 x 1 Chile

Brasil 1 x 0 Colômbia

Peru 3 x 0 Bolívia

BRASILEIRÃO

Flamengo 3 x 0 Bahia

SÉRIE B

Ponte Preta 0 x 0 Botafogo

Sampaio Corrêa-MA 3 x 0 Vila Nova-GO

PAULISTA SUB-20

Velo Clube 2 x 2 XV de Jaú

São Caetano 2 x 2 Corinthians

Capivariano 1 x 0 XV de Piracicaba

Flamengo 0 x 1 São Paulo

Audax 0 x 2 Palmeiras

Independente 0 x 2 Mirassol

Fernandópolis 0 x 2 Ferroviária

Tanabi-SP 1 x 2 Ponte Preta

Penapolense 2 x 0 Oeste

Santos 4 x 2 Guarani

VOCEM 0 x 4 Itapirense

GOIANO – 3ª DIVISÃO

Guanabara City 2 x 3 Assev

Rioverdense 1 x 6 Cerrado

Mineiros 0 x 2 Bela Vista

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS

Rússia 6 x 0 Chipre

Armênia 0 x 5 Macedônia do Norte

Azerbaijão 1 x 3 Luxemburgo

Geórgia 2 x 0 Suécia

Malta – MLT 1 x 7 Croácia

Eslováquia 2 x 2 Eslovênia

Alemanha 9 x 0 Liechtenstein – LIE

Romênia 0 x 0 Islândia

Irlanda 0 x 0 Portugal

Grécia 0 x 1 Espanha