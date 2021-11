Com Brasil-RS rebaixado e acessos definidos da Série D, Série C de 2022 já tem 14 time definidos. CONFIRA! – Futebol Interior

Campinas, SP, 03 (AFI) – Apesar da briga pelo acesso e pelo título do Campeonato Brasileiro da Série C de 2021 ainda estar a todo vapor, a terceira divisão nacional da próxima temporada já está começando a se desenhar. Isso porque, o Brasil de Pelotas já teve seu rebaixamento sacramentado na Série B e os quatro times que subiram da Série D já estão sacramentados

Ao todo, dos 20 times que irão participar da Série C de 2022, 14 já estão definidos. O Brasil de Pelotas, que estava na Série B desde 2015 não tem mais chances de se salvar do rebaixamento e por isso, irá voltar a Série C após seis anos. Outros três times irão fazer companhia para o Xavante neste descenso. Vitória e Confiança são quem correm mais riscos.

Já outras três que ainda estão vivas na segunda fase deste ano, também irão seguir na Série C. Afinal cinco times irão brigar pelas duas últimas vagas de acesso nesta última rodada no final de semana e apenas dois chegarão a esse objetivo. Botafogo-PB, Criciúma, Novorizontino, Manaus e Ypiranga-RS estão no páreo.

QUAIS SERÃO OS TIMES DA SÉRIE C DE 2022:

TIMES QUE IRÃO SEGUIR NA DIVISÃO

Paysandu

Volta Redonda

Ferroviário

Altos

Floresta

Figueirense

São José-RS

Botafogo-SP

Mirassol

TIMES REBAIXADOS DA SÉRIE B

Brasil de Pelotas

TIMES QUE CONQUISTARAM O ACESSO DA SÉRIE D

Aparecidense

Campinense

Atlético-CE

ABC