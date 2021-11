Com Brasileirão e Série B, confira TODOS os RESULTADOS desta SEGUNDA – Futebol Interior

Campinas, SP, 01 (AFI) – A semana começou da melhor forma com grandes jogos sendo disputados do começo ao fim desta segunda-feira (01). Destaque para a vitória do Corinthians em cima da Chapecoense com gol no último minuto pelo Brasileirão, enquanto na Série B, o Cruzeiro ficou na igualdade por 1 a 1 com o Vila Nova.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A segunda-feira ainda teve jogos do Brasileiro Sub 20, Paulista Feminino, Argentino, Inglês, Italiano, Espanhol e Português.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA (01):

BRASILEIRÃO

Cuiabá-MT 1 x 0 Red Bull Bragantino

Corinthians 1 x 0 Chapecoense

SÉRIE B

Cruzeiro 1 x 1 Vila Nova-GO

BRASILEIRO SUB 20

São Paulo 1 x 0 Flamengo

PAULISTA FEMININO

São Paulo 4 x 0 Santos

ARGENTINO

Patronato 2 x 0 Colón (ARG)

Central Córdoba 0 x 0 Aldosivi

INGLÊS

Wolverhampton 2 x 1 Everton

ITALIANO

Bologna 2 x 0 Cagliari

ESPANHOL

Rayo Vallecano 0 x 0 Celta

Levante 0 x 3 Granada

PORTUGUÊS

Braga 3 x 0 Portimonense

Moreirense 1 x 1 Paços de Ferreira