Com brilho de estreante, Falcon goleia o Coritiba e se classifica de maneira antecipada às quartas – Futebol Interior

Barra dos Coqueiros, SE, 8 (AFI) – O Falcon carimbou o passaporte para as quartas de final da Série A2 do Campeonato Sergipano em grande estilo neste domingo. Jogando fora de casa, o time treinado por Luciano Quadros não tomou conhecimento do Coritiba-SE no Estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana, pela 9ª rodada, e goleou por 5 a 0. O grande destaque do confronto foi o atacante Christian, que balançou as redes duas vezes na etapa inicial, com Erick, Pablo e Hery dando números finais ao jogo. Estreante, o camisa 9 avaliou o desempenho da equipe, que chegou aos 13 pontos e se garantiu de maneira antecipada à fase seguinte:

“A entrega da equipe foi o grande diferencial. Colocamos em prática tudo o que o professor Luciano pediu e conquistamos esse resultado favorável. A semana de trabalho foi muito boa, conseguimos fazer o que era planejado, com intensidade e objetividade. Fico feliz por ter ajudado a equipe com gols e tenho certeza que temos muitas coisas boas para conquistar ainda”, diz Christian.

GRANDE PARTIDA

Sempre em busca da evolução em campo, o técnico Luciano Quadros ressalta a postura da equipe diante do Coritiba. Para ele, o Falcon realizou o seu melhor jogo até aqui, destacando a pressão logo no campo defensivo do adversário.

“Fizemos um jogo extremamente importante e de caráter decisivo. A equipe se comportou muito bem, iniciou com um grande volume de construção de jogo no campo de ataque, sem deixar que o adversário jogasse. Com o passar do tempo, as nossas jogadas foram sendo criadas, os gols saindo naturalmente e, sem dúvidas, foi a melhor partida do Falcon na competição”, avalia o treinador, que completa:

“Apesar da última partida não mudar a classificação, precisamos continuar evoluindo e colocando em prática aquilo que temos feito todos os dias nos treinamentos. Buscaremos fazer mais um bom jogo, seguindo com o bom astral e a moral alta para encarar as quartas de final. Acredito que o grupo vem melhorando a cada dia pela forma que a gente está conduzindo dentro e fora do campo. O grupo tem assimilado rapidamente e correspondido à altura. Todos estão crescendo coletivamente e individualmente para que possamos chegar ainda mais competitivos na busca pelo acesso”, finaliza Quadros.

PRÓXIMA PARTIDA

O Falcon encerra a participação na primeira fase na quinta-feira, 11, às 15h, no clássico contra o Barra, no Estádio Municipal João Cruz. No primeiro turno, as equipes não saíram do 0 a 0.