Com chapa única, Anselmo Freitas é eleito presidente do Criciúma – Futebol Interior

Criciúma, SC, 24 (AFI) – O Criciúma elegeu na noite da última terça-feira sua nova diretoria executvia para os anos de 2022 a 2024. A Chapa 1, única protocolada, foi eleita com 109 votos – outros dez votaram em branco. Assim, o clube seguirá com Anselmo Freitas como presidente para o triênio.

O atual presidente assumiu mandato tampão após a renúncia de Jaime Dal Farra. Ele havia desistido da disputa por desentendimento com o Conselho Deliberativo, mas recuou da decisão e participou do pleito.

Além de Anselmo, foram eleitos Alexandre Farias na vice-presidência administrativa, Vilmar Guedes como vice-presidente financeiro e Antônio Deoclésio Pavei na vice-presidência de patrimônio.

Em 2022, o Criciúma jogará a Série B do Estadual Catarinense e a Série B do Campeonato Brasileiro. O time voltou à Série B após dois anos na Série C. Ao todo, foram 11 vitórias, seis empates e sete derrotas. Destaque para a campanha invicta como mandante – oito triunfos e quatro igualdades.