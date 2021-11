Com covid: Lary Bottino é barrada de programa na Record e vai para balada, diz site

Lary Bottino foi barraca de um programa da Record News, na última quarta-feira (24), após testar positivo para Covid-19. A ex-peoa iria participar do programa “A Fazenda News”, mas após ser informada de seu diagnóstico precisou ser substituída. As informações são de Gabriel Perline, do portal iG.

Após descobrir que testou positivo para o vírus, a influencer foi curtir uma balada em São Paulo com amigas do “De Férias Com o Ex”, reality que já participou duas vezes.

Ainda segundo o site, a ex-peoa chegou na emissora antes das 22h e realizou o teste no camarim e o resultado apontou positivo para Covid-19. “Essa é a quarta vez que eu pego Covid”, teria dito ela ao receber a informação, de acordo com o colunista.

Através do stories de seu perfil do Instagram a ex-peoa reclama de dores no corpo e alguns vídeos depois aparece rebolando na balada. Veja: