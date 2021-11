Com data marcada para o inicio, Federação Pernambucana mantém formato de disputa do estadual de 2022 – Futebol Interior

Recife, PE, 20 (AFI) – Com a presença de representante dos dez clubes participantes, a Federação Pernambucana de Futebol realizou, na tarde desta sexta-feira (19), no salão nobre da entidade, o Conselho Arbitral do Campeonato Pernambucano de 2022. Não há grandes novidades em relação ao estadual do ano passado e o formato de disputa foi mantido.

Ao todo serão cinco fases. Na primeira delas, as equipes se enfrentam em jogos só de ida dentro de um único grupo, classificando-se as seis melhores. Os dois primeiros colocados avançam direto para a semifinal, enquanto os outros quatro, do 3º ao 6º, formam um novo quadrangular. A final, por sua vez, é a única fase que terá partidas no formato de ida e volta.

Com 13 datas, o início do Pernambucano 2022 acontecerá no próximo dia 22 de janeiro. De acordo com o presidente Evandro Carvalho, o saldo da reunião foi positivo.

“Concluímos hoje uma tarefa que se iniciou há um mês, que foi a reunião final do conselho arbitral. Ficou definido que teremos o mesmo número de data e se iniciará no dia 22 de janeiro de 2022 com o mesmo regulamento. A nossa expectativa é a melhor possível e vamos em busca de novos recordes de audiência”, pontuou.