Com dedo do treinador, Sampaio Corrêa volta a vencer após quatro jogos – Futebol Interior

São Luís, MA, 8 – A equipe do Sampaio Corrêa, conquistou uma grande vitória na noite deste domingo (07), no Estádio Castelão, em São Luís do Maranhão, ao vencer o Brasil de Pelotas por 2 a 1 e voltou a vencer na Série B do Brasileiro, após quatro derrotas consecutivas na competição.

Em sua segunda partida no comando da Bolívia Querida o técnico João Brigatti ,sabia das dificuldades de enfrentar uma equipe que está rebaixada e que iria jogar sem muita responsabilidade e foi que aconteceu, o Brasil foi ao Maranhão retrancado, mas os donos da casa logo aos cinco minutos perderam uma oportunidade com Ciel de cabeça que mandou para fora. O atacante ainda teve mais duas oportunidades de abrir o marcador, o destaque no primeiro tempo foi o atacante Pimentinha que infernizou a zaga adversária.

ETAPA FINAL

No segundo tempo, o Sampaio Corrêa abriu o marcador logo aos oito minutos, após grande jogada de Pimentinha pela direita que colocou na área para Roney chegar batendo e fazer 1 a 0, mas o Brasil logo empatou aos 17 minutos com Erison, mas a Bolívia Querida continua mandando no jogo. Aos 25, Jackson que havia entrado no lugar de Ciel, de frente para gol perdeu oportunidade de fazer o segundo gol, mas ao 35 minutos o técnico João Brigatti colocou em campo Maurício, que foi herói do jogo fazendo gol da vitória aos 44 minutos do segundo tempo.

DEDO DO TÉCNICO

O herói da noite Maurício não havia sequer jogado com então técnico Felipe Surian, mas após a chegada de João Brigatti, o meia entrou como titular na derrota para o CRB fora de casa, mas brilhou na vitória por 2 a 1 diante do Brasil, que deixa a equipe na 11ª posição com 43 pontos e vai se afastando da zona da degola.

“Foi uma vitória do grupo que em momento nenhum deixou de lutar em busca da vitória que seria único resultado que nos interessava eu já havia dito antes do jogo que o Brasil ia vir sem a responsabilidade nenhuma, mas dificultou muito, mas tivemos várias oportunidades e fazer os gols e fomos felizes em marcar dois gols que dá uma certa tranquilidade, mas que temos que encarar o Vila Nova em casa também como uma decisão”, disse técnico João Brigatti.

PRÓXIMA PARTIDA

O Sampaio Corrêa volta a campo nesta próxima quinta-feira (11), no Estádio Castelão, em São Luís, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileiro Série B e recebe o Vila Nova-GO que está há uma posição à frente da Bolívia Querida com 44 pontos.