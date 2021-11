Com desfalque na defesa após clássico, Santos quer reencontrar caminho da vitória contra o Red Bull Bragantino – Futebol Interior

Santos, SP, 9 (AFI) – Vindo de uma dura vitória em casa, contra o rival Palmeiras, o Santos tenta juntar os cacos para entrar em campo nesta quarta-feira, às 19h, com o apoio de torcedor na Vila Belmiro, diante do Red Bull Bragantino, que apesar do quarto lugar, perdeu as duas últimas partidas. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de ter aberto cinco pontos da zona de rebaixamento, o Peixe segue com o sinal de alerta na 16° posição com 35 pontos.

NOVO DESFALQUE

Para o confronto, o técnico Fábio Carille terá problemas para escalar o Peixe. Após sentir dores na derrota por 2 a 0 para o Palmeiras no último domingo, o zagueiro Emiliano Velázquez teve lesão constatada e desfalcará o time. Wagner Leonardo, substituto de Velázquez no clássico, é o nome favorito para assumir a posição.

DESFALQUES JÁ CONHECIDOS

O treinador segue não podendo utilizar os jogadores que estão entregues ao Departamento Médico, caso do volante Camacho, com uma lesão na coxa, e do atacante Léo Baptistão, com uma contusão na panturrilha.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Diante deste cenário, o Peixe deve entrar em campo com a mesma equipe do clássico, salvo exceção de Emiliano Velásquez. Portanto, joga com João Paulo; Danilo Boza, Robson Reis e Wagner Leonardo; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Marinho, Raniel e Lucas Braga.