Com desfalques, Campinense-PB busca reverter vantagem para ser campeão – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 12 (AFI) – O campeão do Campeonato Brasileiro Série D será conhecido neste sábado, a partir das 16h, quando Aparecidense-GO e Campinense-PB duelam no Estádio Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO). Os dois times já têm acessos garantidos junto com os outros dois eliminados nas semifinais, ABC-RN e Atlético-CE.

Na primeira partida da final, realizada em Campina Grande (PB), a Aparecidense surpreendeu e venceu por 1 a 0. Agora, os goianos precisam de apenas um empate para garantirem a taça. Já o Campinense precisa obrigatoriamente vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou a partir de dois para ser campeão no tempo normal.

Depois de terminar na segunda posição do Grupo A3 com 25 pontos, o Campinense eliminou Sergipe-SE, Guarany-CE, América-RN e Atlético-CE. Já a Aparecidense liderou o Grupo A5 com 28 pontos e depois passou por Caldense-MG, Cianorte-PR, Uberlândia-MG e ABC-RN.

CAMPINENSE-PB

O técnico Ranielle Ribeiro tem alguns problemsa e dúvidas para o duelo. Mesmo não estando 100%, o atacante Marcos Nunes foi relacionado. O mesmo não se pode dizer Juliano, que será desfalque. O goleiro Mauro Iguatu, com conjutivite, foi relacionado, mas não está confirmado.

Além disso, o goleiro Camilo e o meia Marcelinho foram vetados pelo departamento médico. Caio Ruan e Dione são as opções, respectivamente.

CAMPINENSE: Mauro Iguatu (Caio Ruan); Felipinho, Michel Bennech, Ítallo e Felipe Ramon; Dione, Serginho Paulista e Patrick; Fábio Lima, Anselmo e Vitinho. Técnico: Ranielle Ribeiro.

RELACIONADOS

GOLEIROS: Mauro Iguatu e Caio Ruan

ZAGUEIROS: Cleiton, Itallo, Michel Bennech e Weverton

LATERAIS: Felipinho e Filipe Ramon

MEIO-CAMPISTAS: Dione, Edinho Corrêa, Patrick, Rafinha e Serginho Paulista

ATACANTES: Anselmo, Cláudio, Fábio Lima, Marcos Nunes, Matheus Regis e Vitinho