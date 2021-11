Com desfalques em dois setores e buscando a reabilitação, São Paulo visita o Fortaleza – Futebol Interior

São PAulo, SP, 9 (AFI) – Vindo de uma sequência irregular e de derrota na última rodada, o São Paulo visita o Fortaleza nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Castelão. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, que está em sua reta final. E o Tricolor segue em busca de uma vaga em alguma competição internacional, seja na Libertadores ou na Sul-Americana, que no momento corresponde mais com a realidade do clube.

No momento, a equipe ocupa a 14° posição e soma 37 pontos. A sete da zona de rebaixamento e a dez da Libertadores, contado G6.

DESFALQUES

A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni terá problemas na escalação. O atacante argentino Emiliano Rigoni, suspenso, e o zagueiro Arboleda, que se apresenta à seleção do Equador para a disputa da próxima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo não poderão entrar em campo.

QUEM ENTRA?

No ataque, o treinador já disse que irá com Calleri de titular ao lado do Luciano. Já no setor defensivo, Léo deve fazer a dupla de zaga ao lado de Miranda.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Portanto, o Tricolor deve entrar em campo com Thiago Volpi; Orejuela, Léo, Miranda, Léo e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes e Gabriel Sara; Calleri e Luciano.