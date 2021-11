Com duas baixas, Criciúma se reapresenta e foca em duelo decisivo pelo acesso na Série C – Futebol Interior

Criciúma, SC, 02 (AFI)- Vencer ou vencer. Essa é a única chance do Criciúma para tentar ficar com a última vaga de acesso do Grupo C da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Para isso, o time carvoeiro precisará vencer o Paysandu, fora de casa, no próximo sábado (06) e ainda contar com uma vitória do Ituano em cima do Botafogo-PB no outro jogo da chave.

Por conta da importância do duelo, o elenco do Criciúma se reapresentou na tarde de segunda-feira (02) e terá uma semana cheia para se preparar para essa última rodada. Na primeira atividade da semana, o grupo foi dividido em dois. Os atletas que atuaram por mais tempo realizaram um trabalho regenerativo na academia. O restante do elenco fez uma atividade técnica no gramado.

Para a partida, o técnico Cláudio Tencatti já sabe que terá dois desfalques certos: os laterais Claudinho e Hélder, ambos suspensos, que se quer irão viajar para Belém. O primeiro foi expulso no segundo tempo do jogo contra o Ituano e o outro levou o terceiro cartão amarelo.

Atualmente, o Criciúma está com seis pontos, em terceiro lugar do Grupo C, atrás de Ituano (10) e Botafogo-PB (8). O time carvoeiro não tem mais chances de chegar à final. O jogo contra o Paysandu será às 17h, no Estádio da Curuzu, em Belém.