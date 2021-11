Com duas mudanças, Ypiranga-RS encerra preparação para ‘duelo de vida ou morte’ – Futebol Interior

Erechim, RS, 05 (AFI) – Apesar de não depender apenas das suas próprias forças, o Ypiranga-RS chega a essa última rodada da segunda fase com chances de acesso no Campeonato Brasileiro da Série C. Para chegar a esse objetivo, terá que vencer o Tombense, fora de casa, neste domingo (07), às 16h e ainda contar com um empate entre Novorizontino e Manaus no outro jogo do Grupo D.

Devido a importância do duelo, o técnico Júnior Rocha deve mandar a campo o que tem de melhor em mãos no seu elenco. Tanto que no treino da tarde desta quinta-feira, o último em Erechim antes de seguir viajem para o interior de Minas Gerais, o comandante esboçou que irá promover duas mudanças no time titular.

Isso porque, Jonathan treinou muito bem durante a semana e deve ganhar a vaga que foi de Diego na lateral-esquerda. Já no ataque, Cristiano recuperou a vaga que foi de Erick no jogo passado e volta a fazer dupla de ataque com o artilheiro Quirino. Na defesa, Salazar será mantido, já que Léo Kanu está fora de combate após sofrer uma lesão ligamentar no joelho.

Até por conta disso, o Canarinho deve entrar em campo neste domingo com a seguinte formação: Deivity; Muriel, Douglas, Salazar e Jonathan; Mikael, Silvano, Clayton e Sodré; Quirino e Cristiano.