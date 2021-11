Com duas vagas ainda abertas, saiba o que cada time precisa fazer na última rodada para subir na Série C – Futebol Interior

Campinas, SP, 03 (AFI) – Depois de Ituano e Tombense-MG terem confirmado o acesso para a Série B de 2022 com uma rodada de antecedência para o fim da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, outros cinco times irão entrar em campo no final de semana focados nas duas outras vagas que ainda estão em aberta, um em cada grupo.

GRUPO C COM BELO PERTO DO ACESSO

No Grupo C, que terá a sexta e última rodada disputada de forma completa no sábado (06), às 17h, Botafogo-PB e Criciúma estão no páreo. O Belo, que atualmente aparece na vice-liderança da chave com oito pontos ganhos, depende apenas de suas forças.

Para isso, basta vencer o líder Ituano, fora de casa, no Estádio Novelli Júnior. A missão não será nada fácil, já que o time paulista, que tem dez pontos, apesar de já ter garantido o acesso, precisa de pelo menos um empate para carimbar o passaporte para a grande final.

Em caso de empate ou derrota, o Botafogo-PB irá depender do resultado da outra partida. Isso porque, o Criciúma vem logo atrás, em terceiro com seis e irá enfrentar o já eliminado Paysandu, no Estádio da Curuzu em Belém. Para ficar com o acesso, o Tigre terá que vencer o duelo e ainda torcer para que o Ituano vença o Belo na outra partida.

GRUPO D EQUILIBRADO

Já no Grupo D são três times vivos brigando pela última vaga. Nesta chave, a Tombense-MG já abocanhou o acesso e de quebra já está confirmado na decisão da Série C na qual vai reunir os dois líderes de cada chave na briga pelo título. Novorizontino e Manaus irão fazer um duelo direto, enquanto o Ypiranga-RS corre por fora.

Empatados com seis pontos ganhos, Novorizontino e Manaus se enfrentam no domingo (07) no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 16h, e quem vencer esse duelo direto ficará com o acesso. Em caso de empate, ambas as equipes precisam tomar cuidado com o Ypiranga-RS que vem logo atrás e enfrenta o Tombense, no interior de Minas Gerais, no mesmo horário. Isso porque, caso vença o time gaúcho chegaria aos oito pontos e os adversários ficariam com sete caso fiquem na igualdade.