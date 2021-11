Com dúvidas e possíveis retornos, Palmeiras recebe o São Paulo – Futebol Interior

São Paulo, SP, 16 (AFI) – Após a derrota no último final de semana para o Fluminense, o Palmeiras já se reapresentou nos treinos visando o clássico contra o São Paulo, que será nesta quarta-feira, às 20h30, no Allianz Parque. O confronto é válido pela 33° rodada do Brasileirão.

O alviverde perdeu a segunda posição do Brasileirão na última rodada, a equipe agora é o terceiro lugar e continua com 68. O Flamengo é o vice com 60.

EVENTUAIS RETORNOS

Marcos Rocha, poupado no domingo, e Jorge, que ainda não voltou ao time por estar em transição física, participaram normalmente dos treinos e devem estar à disposição para o confronto de quarta.

DÚVIDAS

Gustavo Gómez e Piquerez segue como dúvidas, já que ainda estão servindo suas seleções.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Diante deste cenário, Abel Ferreira deve optar por Weverton, Marcos Rocha, Kuscevic (Gómez), Luan e Victor Luis (Piquerez); Zé Rafael, Danilo, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Wesley (Gabriel Veron) e Rony.