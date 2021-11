Com empates na Série A e B, confira TODOS os RESULTADOS desta SEGUNDA-FEIRA – Futebol Interior

Campinas, SP, 08 (AFI) – A semana começou bastante movimentada com grandes jogos nesta segunda-feira (08). No Brasileirão, o Flamengo acabou empatando com o lanterna Chapecoense pelo placar de 2 a 2 na Arena Condá. Já na Série B, em duelo direto pelo G4, Avaí e CSA ficaram na igualdade por 1 a 1 na Ressacada.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A segunda-feira ainda teve jogos do Sergipano A2, Paraibano Segunda Divisão, Copa do Nordeste Sub 20, Paulista Sub 20 e Argentino.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA (08):

BRASILEIRÃO

Chapecoense 2 x 2 Flamengo

SÉRIE B

Avaí 1 x 1 CSA

SERGIPANO A2

Amadense 1 x 2 Botafogo

PARAIBANO SEGUNDA DIVISÃO

Internacional 1 x 3 Confiança

Sabugy 0x5 Sport Lagoa Seca

COPA DO NORDESTE SUB 20

Sampaio Corrêa-MA 1 x 1 América-RN

PAULISTA SUB 20

São Paulo 3 x 1 XV de Piracicaba

ARGENTINO

Newell’s Old Boys (ARG) 1 x 0 Unión de Santa Fé

Huracán (ARG) 1 x 1 Argentinos Juniors (ARG)

Aldosivi 0 x 0 Boca Juniors (ARG) (EM ANDAMENTO)