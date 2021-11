Com Fortaleza em queda livre, treinador nega problemas no elenco – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 18 (AFI) – A queda de produção do Fortaleza no Campeonato Brasileiro não está ligada a problemas dentro do elenco tricolor. Quem garante isso é o técnico Juan Pablo Vojvoda.

“Não há nenhum problema com o elenco. Se surgir algum problema com o elenco, eu soluciono dentro do vestiário. Eu confio dentro dos jogadores. Estamos lutando por um Fortaleza muito melhor”, disse o treinador.

O comandante argentino, porém, reconheceu que o time fez uma apresentação muito ruim diante do rival Ceará, na última quarta-feira. A goleada por 4 a 0 vai deixar cicatrizes, mas Vojvoda confia na personalidade do elenco para dar a volta por cima.

“Fizemos uma partida muito ruim e sabemos disso. O torcedor sabe. Mas esse sofrimento temos que mudar na próxima partida. Vai ser muito difícil, essas partidas deixam cicatrizes, mas os jogadores que eu treino terão a personalidade que eu vi em todos eles”, encerrou.

O Fortaleza não ganha uma partida desde o dia 23 de outubro, quando fez 3 a 0 no Athletico-PR. De lá para cá, o Leão perdeu quatro e empatou uma no Brasileirão, além de ter sido derrotado pelo Atlético-MG, pela Copa do Brasil.

A sequência negativa fez o Fortaleza cair para o sexto lugar, com 49 pontos, seguido de perto pelo Internacional, que tem 47.