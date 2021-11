Com grande vitória do Guarani em cima do Vasco, confira TODOS os RESULTADOS desta QUINTA – Futebol Interior

Campinas, SP, 04 (AFI) – A quinta-feira (04) foi recheada de bons jogos do começo ao fim do dia. Mas, sem dúvidas, o maior destaque ficou para a grande vitória do Guarani sobre o Vasco, que manteve o time campineiro vivo na briga pelo acesso na Série B. CRB e Sampaio Corrêa também entraram em campo, enquanto Cuiabá e Chapecoense fizeram jogo atrasado do Brasileirão.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A quinta-feira (04) ainda teve jogos da Copa Verde, Libertadores Feminina, Copa Paulista Feminina, Liga Europa e muito mais.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA QUINTA-FEIRA (04):

BRASILEIRÃO

Cuiabá-MT 0 x 0 Chapecoense

SÉRIE B

Guarani 1 x 0 Vasco

CRB 1 x 0 Sampaio Corrêa-MA

COPA VERDE

Vila Nova-GO 7 x 0 Aquidauanense-MS

LIBERTADORES FEMININA

Deportivo Cali (COL) 2 x 0 Alianza Lima (PER)

Corinthians 2 x 0 San Lorenzo (ARG)

Real Tomayapo 0 x 6 Universidad (CHI)

Nacional (URU) 3 x 0 Deportivo Capiatá-PAR

COPA PAULISTA FEMININA

São José 0 x 3 Palmeiras

PAULISTA SUB 20

Ponte Preta 2 x 0 Oeste

Monte Azul 3 x 2 Independente

Mirassol 1 x 0 Marília

Ferroviária 2 x 2 Juventus

Penapolense 1 x 0 Tanabi-SP

Guarani 3 x 0 Taubaté

Amparo 2 x 1 Santos

Velo Clube 2 x 2 São Caetano

Palmeiras 2 x 0 Itapirense

VOCEM 1 x 7 Audax

SERGIPANO A2

Botafogo 1 x 2 Boquinense

MINEIRO SEGUNDA DIVISÃO

Figueirense 0 x 4 Poços de Caldas

LIGA EUROPA

Lyon 3 x 0 Sparta Praga

Real Sociedad 1 x 1 Sturm Graz

Monaco 0 x 0 PSV Eindhoven

Legia 1 x 4 Napoli

Olympiacos 1 x 2 Eintracht Frankfurt

Galatasaray 1 x 1 Lokomotiv Moscou

Genk 2 x 2 West Ham

Brondby 1 x 1 Rangers

Leicester City 1 x 1 Spartak Moscou

Royal Antwerp 0 x 3 Fenerbahçe

Olympique 2 x 2 Lazio

Dínamo Zagreb 3 x 1 Rapid Viena

Estrela Vermelha 0 x 1 Midtjylland

Braga 4 x 2 Ludogorets Razgrad

Ferencváros 2 x 3 Celtic

Bayer Leverkusen 4 x 0 Betis