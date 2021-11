Com grandes conquistas no futebol do Ceará Jurandi Júnior é recebido por presidente da Assembleia – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 25 (AFI) – Após anunciar Jurandi Júnior como novo gestor, a diretoria do Floresta-CE esteve recentemente reunida com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Evandro Leitão, ex-presidente do Ceará, estiveram presentes o presidente do clube, Sérgio Teixeira, vice, Diego Felício, o novo gestor, além dos deputados Osmar Baquit e Daniel Frota, ex-presidente do Fortaleza.

O novo gestor, Jurandi Junior é muito respeitado no Nordeste e teve passagens por Fortaleza, Ceará, Ferroviário entre outros, após o anúncio de sua chegada ao Floresta ele tem feito visitas a membros importantes do futebol cearense, além da visita a Evandro Leitão na Assembleia Legislativa ele também foi recebido pelo presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio e do vice, Eudes Bringel, além do diretor de Estádio Josimar Carvalho em visita às novas obras do Estádio Presidente Vargas.

O ENCONTRO

No encontro com deputado Evandro Leitão o gestor Jurandi Junior pode reviver grandes momentos no qual ambos estiveram no Ceará, o ex-presidente presidiu o clube entre 2008 a 2015 e tiveram o grande feito ao conquistarem o acesso à Elite do Brasileirão em 2009 na campanha de pontos corridos em que terminou a competição em 3º lugar e tinha como técnico PC Gusmão.

Além de membros da Federação Cearense de Futebol, a diretoria do Floresta, estiveram também na visita ao Estádio Presidente Vargas, representantes do Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Atlético-CE, e o supervisor de equipamento da praça esportiva, Ciro Lima no qual foram apresentado aos convidados o andamento dos trabalhos feito até o momento.

Os trabalhos e conhecimento de Jurandi Junior será de fundamental importância para o Floresta na próxima temporada, já que terá o calendário cheio com disputa do campeonato cearense, Copa do Nordeste havia conquistado a vaga para 2022 e Campeonato Brasileiro da Série C.

“Temos nos reunido com constantemente já fazendo o planejamento visando a próxima temporada em que teremos o calendário cheio e difícil, pois estadual, Copa do Nordeste e Brasileiro da Série C são sempre competições importantes que reúne grandes equipes”, disse gestor Jurandi Junior

MAIS DE JURANDI

Jurandi Júnior é muito conhecido no futebol cearense. Lá, ele passou por dois grandes clubes da capital – Ceará e Fortaleza. No Tricolor, Jurandir Júnior abocanhou títulos estaduais (2000/2001/2003/2004), além do acesso à elite do Brasileirão (2002) e de boas campanhas na Copa João Havelange (3º lugar) e Copa do Nordeste (3º lugar).

No Ceará, o gerente de futebol também mostrou ser pé quente. Sob seu comando, o Vozão foi campeão estadual (2006), garantiu vaga para a Copa Sul-Americana (2010) e ainda conquistou o acesso à Série do Brasileirão (2009). Sem falar que Jurandir Júnior ainda recebeu o “Vovô de Ouro”, a maior comenda do Ceará Sporting Club por conta do acesso à elite do futebol nacional e pelos serviços prestados.

O diretor executivo também teve destaque no Uniclinic em 2016 quando foi vice-campeão estadual, conquistou vagas na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série D do Brasileiro e eleito o melhor dirigente na oportunidade, outro ótimo trabalho foi no Botafogo-PB e juntamente com técnico Marcelo Villar foram bicampeões paraibano de 2013/14. Além dos títulos no Ferroviário Jurandir Junior foi homenageado em dezembro de 2018 pela Federação Cearense de Futebol pelos 03 acessos que conquistou com os três clubes cearense, Fortaleza 2002, Ceará 2009 e Ferroviário 2018