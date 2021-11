Com Ituano e Athletico campeões, veja todos os RESULTADOS deste SÁBADO! – Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – O sábado foi bem movimentado no futebol do Brasil e do mundo. Os grandes destaques foram os títulos de Athletico-PR e Ituano pela Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro Série C, respectivamente. O Atlético-MG venceu mais uma e tirou o Palmeiras da briga pelo título, mas o Flamengo segue com esperança.

Claro, o Placar ao Vivo do Portal Futebol Interior acompanhou todos os jogos e traz para você a lista com todos os resultados. Confira a lista:

SUL-AMERICANA

Athletico-PR 1 x 0 Red Bull Bragantino – Athletico campeão

BRASILEIRÃO

Atlético-MG 2 x 0 Juventude

Chapecoense 1 x 3 Grêmio

Fortaleza 1 x 0 Palmeiras

Atlético-GO 1 x 1 Ceará

Internacional 1 x 2 Flamengo

SÉRIE B

Confiança 0 x 1 Ponte Preta

SÉRIE C

Ituano 3 x 0 Tombense-MG – Ituano campeão

PAULISTA SUB-15

Comercial 0 x 0 Nacional

São Paulo 1 x 2 Inter de Bebedouro

Red Bull Bragantino 0 x 0 São Caetano

Palmeiras 2 x 3 Ferroviária

Brasilis 0 x 1 Independente

Batatais 1 x 4 Santos

Ponte Preta 1 x 2 Novorizontino

Corinthians 3 x 3 SKA Brasil

PAULISTA SUB-17

Brasilis 0 x 1 Flamengo

São Paulo 1 x 0 Batatais

Palmeiras 2 x 1 Ferroviária

Red Bull Bragantino 1 x 1 Santos

Comercial 2 x 0 União Barbarense

Ponte Preta 5 x 0 Comercial Tietê

Corinthians 2 x 1 Desportivo Brasil

ECUS 2 x 1 Ibrachina

COPA DO NORDESTE SUB-20

ABC-RN 2 x 0 Sampaio Corrêa-MA

Fluminense-PI 6 x 3 Presidente Médici-MA

CEARENSE – SÉRIE C

Crateús 0 x 2 Campo Grande

Quixadá 2 x 0 Tianguá

COPA FARES LOPES – CEARÁ

Atlético Cearense 0 x 0 Caucaia

COPA ESPÍRITO SANTO

Nova Venécia 0 x 0 Serra *

* Nova Venécia na final da competição

MINEIRO – 2ª DIVISÃO

Manchester 1 x 0 Santarritense

Boston City 0 x 0 Uberaba

Poços de Caldas 1 x 0 América de Teófilo Otoni

PARAIBANO – 3ª DIVISÃO

Spartax 4 x 1 Santos *

*Spartax e Paraíba de Itaporanga com acesso para 2ª Divisão

PARANAENSE – 3ª DIVISÃO

Iraty 0 x 1 Aruko Sports

Laranja Mecânica 3 x 3 Foz do Iguaçu

SERGIPANO – A2

América de Propriá 2 x 0 Guarany

Falcon 0 x 0 Barra

ALEMÃO

Arminia Bielefeld 2 x 2 Wolfsburg

Borussia Dortmund 2 x 1 Stuttgart

Hoffenheim 2 x 0 RB Leipzig

Bayer Leverkusen 1 x 0 Bochum

Borussia Mönchengladbach 4 x 0 Furth

Union Berlin 2 x 0 Hertha Berlin

ARGENTINO

Rosario Central (ARG) 3 x 1 Atlético Tucumán (ARG)

Boca Juniors (ARG) 2 x 0 Sarmiento

Central Córdoba 1 x 0 Independiente (ARG)

ESPANHOL

Celta 1 x 1 Villarreal

Sevilla 2 x 2 Alavés

Atlético de Madrid 1 x 0 Osasuna

Barcelona 1 x 0 Espanyol

FRANCÊS

PSG 3 x 1 Nantes

Rennes 2 x 0 Montpellier

INGLÊS

Leicester City 0 x 3 Chelsea

Aston Villa 2 x 0 Brighton

Burnley 3 x 3 Crystal Palace

Newcastle 3 x 3 Brentford

Norwich City 2 x 1 Southampton

Watford 4 x 1 Manchester United

Wolverhampton 1 x 0 West Ham

Liverpool 4 x 0 Arsenal

ITALIANO

Atalanta 5 x 2 Spezia

Lazio 0 x 2 Juventus

Fiorentina 4 x 3 Milan