Com jogador polêmico em ação, definidas as semifinais da Copa Espírito Santo – Futebol Interior

Vitória, ES, 07 (AFI) – Capixaba, Serra, Aster Brasil e Nova Venécia são os times classificados para as semifinais da Copa Espírito Santo, cujo campeão garante vaga para a Copa Brasil, Copa Verde e Série D do Campeonato Brasileiro de 2022.

Neste final de semana, essas quatro equipes eliminaram Rio Branco de Venda Nova do Imigrante, Vilavelhense, Rio Branco e Desportiva. O detalhe é a eliminação dos tradicionais Desportiva e Rio Branco, que agora somente voltarão às atividades na próxima temporada.

CONFRONTOS DAS SEMIFINAIS DEFINIDOS

Os confrontos das semifinais estão definidos com o Nova Venécia pegando o Serra e o Capixaba enfrentando o Aster Brasil, em jogos de “ida” e “volta”.

A Federação Capixaba divulgará as datas dos confrontos das semifinais nesta segunda-feira.

DESPORTIVA ELIMINADA NESTE DOMINGO

No único jogo deste domingo, jogando em Nova Venécia, o Nova Venécia venceu o Desportiva por 2 a 0 e garantiu vaga nas semifinais após ter empatado o primeiro jogo em 1 a 1, disputado em Cariacica.

O Nova Venécia tem como treinador o ex-lateral Cássio, de 51 anos e que jogou em vários clubes de expressão como Vasco, Santos e Fluminense-RJ.

ASTER BRASIL É A SURPRESA POSITIVA DA COPA ES

Três jogos foram realizados no sábado, a surpresa positiva da competição é a boa performance do novato Aster Brasil, equipe do empresário Orlando da Hora que também é o treinador da equipe.

O Aster venceu o Rio Branco por 1 a 0 em Cariacica, e como havia também vencido o primeiro jogo por 2 a 0, também em Cariacica, ficou com a vaga nas semifinais e se apresenta como favorito ao título junto com o Capixaba.

Apesar de estarem em boas fases e serem os times que melhores estão jogando, Capixaba e Aster Brasil farão o confronto direto nas semifinais, impedindo que sejam as equipes que farão as finais da Copa ES.

CONTROVERTIDO JOBSON É A ATRAÇÃO DO CAPIXABA

A principal atração da Copa Espírito Santo vem sendo o controvertido jogador Jobson, que está atuando pelo Capixaba e fazendo ótimas apresentações.

Com 33 anos e passagens por várias equipes grandes, Jobson vem tendo problemas extra-campo que fizeram não decolar na carreira, embora continue com muita habilidade e sendo o artilheiro desta Copa ES.

O Capixaba chega às semifinais após eliminar o Rio Branco de Venda Nova do Imigrante, tendo vencido no sábado por 3 a 2, em Cariacica. No primeiro jogo, em Venda Nova, o Capixaba já havia vencido por 2 a 1.

SERRA VOLTANDO A TER BONS MOMENTOS

Ainda no sábado, na cidade de Serra, o Serra garantiu sua vaga nas semifinais ao vencer o Vilavelhense por 2 a 0, após ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, em Cariacica.

16 EQUIPES NA COPA ESPÍRITO SANTO

Com a participação de 16 equipes, a Copa Espírito Santo começou no dia 25 de setembro e está programada para ter as finais no dia cinco de dezembro, tendo partidas atraentes e apresentando alguns bons jogadores.

COPA ESPÍRITO SANTO

Sábado – 06/11/2021

Capixaba 3 x 2 Rio Branco de Venda Nova

Serra 2 x 0 Vilavelhense

Rio Branco 0 x 1 Aster Brasil

Domingo – 07/11/2021

Nova Venécia 2 x 0 Desportiva