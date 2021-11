Com mesmo empresário de Camila Queiroz, Bruno Montaleone deixa Globo; Entenda

Mais um capítulo foi adicionado para a história da demissão de Camila Queiroz da TV Globo. Dessa vez, Bruno Montaleone, ator de “Verdades Secretas 2” é quem deixou a emissora e não fará mais parte do elenco de “Além da Ilusão”, nova novela das 18h.

Apontado como pivô da demissão de Camila, após apresentar contrato com demandas para a atriz gravar as cenas finais de Angel, Ricardo Garcia também é empresário do ex-namorado de Sasha Meneghel.

Segundo informações de Daniel Castro, do ., a emissora informou que Bruno pediu para deixar o elenco da novela que começa a ser gravada no dia 27 de novembro. Para o site, ele disse estar abalado e “que está em um momento confuso, complicado e que não pode falar nada”.

Ainda de acordo com o site, a Globo nega ter tirado Bruno Montaleone do elenco da nova novela das 18h.