Com novidade na zaga, CRB recebe o Vitória no jogo decisivo contra o Vitória – Futebol Interior

Maceió, AL, 21 (AFI) – Brigando para conquistar o acesso nas duas últimas rodadas, o CRB tem um compromisso crucial nesta segunda-feira diante do Vitória. A equipe recebe o Rubro-negro baiano nesta segunda-feira, às 18h, no Estádio Rei Pelé. O confronto é válido pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão Série B.

O Galo é o sexto colocado com 57 pontos, tendo claras chances de acesso. Para isso, deve fazer sua parte e torcer contra Avaí e Guarani. Dois pontos o separam do G4.

RETORNOS

Para o confronto, o técnico Allan Aal poderá contar a volta do lateral Reginaldo e do zagueiro Caetano. O defensor havia sido punido pelo STJD com dois jogos de suspensão, mas vai jogar com efeito suspensivo.

Já na lateral, Reginaldo havia sido poupado na última partida, válida pela pré-Copa do Nordeste.

NO ATAQUE

O mais cotado para assumir a vaga no ataque é Nicolas Careca, que fez gol na última partida.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Diante deste cenário, a equipe deve entrar em campo com Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Claudinei, Jean Patrick e Diego Torres; Pablo Dyego, Emerson e Nicolas Careca.