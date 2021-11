Com possível retorno de Willian, Timão tenta entra no G4 contra o Flamengo – Futebol Interior

São Paulo, SP, 16 (AFI) – Chegando na rodada com a possibilidade de entrar no G4, o Corinthians, que na última rodada bateu o Cuiabá por 3 a 2, terá pela frente um grande adversário: o Flamengo, que também vem de vitória, um show sobre o São Paulo em pleno Morumbi por 4 a 0. A partida que é válida pela 33° rodada do Brasileirão acontece no Maracanã, às 21h30.

Atualmente, o alvinegro é o quinto colocado com 50 pontos e mira a quarta colocação, no entanto, para isso é necessário vencer o Flamengo, e torcer por um tropeço do Bragantino diante do Grêmio, que se enfrentam em Porto Alegre.

VOLTA DE WILLIAN?

Se recuperando de lesão, o atacante participou do treino da equipe na última segunda-feira e pode ser relacionado pelo técnico Sylvinho.

MUDANÇA NA LATERAL

Fábio Santos, que estava suspenso na última rodada, deu espaço a Lucas Piton, que deu conta do recado e foi muito bem. Por conta disso, o veterano deve ficar no banco diante do Flamengo.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Diante deste cenário, Sylvinho não deve ter mudanças em relação a última partida e deve entrar em campo com Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Gabriel; Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito), Giuliano, Renato Augusto e Róger Guedes; Jô.