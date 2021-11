Com prisão decretada, Marcelo Falcão diz que filha quer destruir sua carreira: ‘Mimimi’

A Justiça do Rio decretou prisão domiciliar para o cantor Marcelo Falcão por não pagar a pensão alimentícia e ele, por sua vez, deu a sua opinião quanto à situação, nesta sexta-feira (13). Ele disse que a filha deseja destruir a sua carreira e chamou a situação de “mimimi e fofoquinha”.

“Cheio de fofoquinha e mimimi no meu nome. Eu nunca deixei de cumprir nada perante a Justiça. Agora, descobrir (que tem uma filha) com 20 anos de idade, criada por outra pessoa, com nome de outra pessoa, não tive oportunidade de estar junto…”, escreveu ele no Instagram.

Segundo ele, a motivação da filha é justamente por ele ser famoso. “E aí aparece porque é o tal do vocalista da banda lá, e vem com dois pés no peito querendo destruir minha carreira. Sou um cara honesto e ninguém vai conseguir fazer isso. Estou aqui para falar por respeito aos meus fãs. Sou cumpridor da Justiça e vou provar quem está errado”, afirmou o cantor.

O TJ-RJ diz que o artista deve ficar 60 dias em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica. Ele somente poderá sair de casa para ir ao médico.

A ação, movida pela filha do cantor, Agatha Cristal Silveira, 22 anos, já passa da casa dos R$ 80 mil. “Nos presentes autos está demonstrado de forma clara o descaso do executado em relação ao cumprimento de sua obrigação em pagar a integralidade dos alimentos à filha, hoje maior”, diz a decisão do juiz Andre Cortes Vieira Lopes, da 18ª Vara de Família do Rio.

O artista disse que não tem como pagar o valor da dívida e também afirma que há um “flagrante excesso” no valor estabelecido. Além disso, disse que sua carreira como músico decaiu com o fim da banda Rappa, o que o levou a fazer dívidas para impulsionar a carreira solo.

O advogado do cantor, José Estevam de Macedo Lima, afirmou que o cliente jamais se recusou a pagar a pensão.