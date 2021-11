Com rebaixamento decretado, time do Brasileirão deve emprestar volante para clube da elite do Paulistão – Futebol Interior

Chapecó, SC, 25 (AFI) – Focado na vitrine em que é o Paulistão, já que é o maior estadual do Brasil, a Chapecoense está bem próxima de emprestar o volante Lima, de 22 anos, para a Inter de Limeira durante o primeiro semestre de 2022. Com o rebaixamento decretado no Brasileirão, o time catarinense já começou o planejamento para a próxima temporada.

A Inter de Limeira já estava de olho no volante, que nesta temporada disputou 40 jogos sendo 22 na elite nacional, mas só agora formalizou uma proposta de empréstimo. A Chapecoense vê com bons olhos a negociação e a concretização deve acontecer nos próximos dias.

Nascido e criado em Chapecó, Lima deu seus primeiros passos no futebol pelo Avaí, mas logo voltou para a Arena Condá, onde disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017. Naquele ano, chamou atenção do São Paulo e foi emprestado, onde na temporada seguinte foi campeão do Brasileirão de Aspirantes.

Porém, não firmou espaço no Morumbi e voltou para Chapecó, onde faz parte do elenco principal há duas temporadas. Como Lima é um dos jogadores que a diretoria da Chapecoense pensa em vender futuramente para fazer caixa, atuar no Paulistão seria uma boa vitrine para ele, que precisa de mais rodagem.