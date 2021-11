Com receio de investidas, Náutico renova com jovem revelação até o final de 2023 – Futebol Interior

Recife, PE, 18 (AFI) – Brigando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, apesar de não ter mais chances de acesso, o Náutico teve uma grata surpresa nestas últimas rodadas. Isso porque, o prata da casa Thassio, de apenas 21 anos, parece ter ganhado a posição na lateral-direita, onde foi titular nas últimas quatro rodadas.

Tanto que o Náutico se antecipou, para evitar quaisquer investidas futuras de outros clubes, e renovou o contrato de Thassio até o final do ano de 2023. O anuncio oficial ainda não foi feito, mas foi antecipado pelo vice-presidente Diógenes Braga.

Thassio ganhou espaço depois da lesão de Hereda e desde então vem recebendo chances e elogios do técnico Hélio dos Anjos. Ele faz parte do elenco profissional desde o ano passado, mas só foi ganhar espaço nessas últimas rodadas.

Em 2020, ainda pelo sub 20, foi campeão pernambucano da categoria. Thassio, inclusive, deve ser titular mais uma vez no próximo domingo (21) quando o Náutico recebe o Avaí, no Estádio dos Aflitos, às 18h30.