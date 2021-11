Com retornos de Diego e embalado após goleada, Flamengo encara o Corinthians – Futebol Interior

Rio da Janeiro, RJ, 16 (AFI) – Depois de ter goleado o São Paulo em pleno Morumbi por 4 a 0, o Flamengo vai em busca da sua terceira vitória seguida no clássico nacional contra o Corinthians. A partida será nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. O duelo é válido pela 33° rodada do Brasileirão.

O Rubro-negro assumiu a segunda posição da tabela neste último final de semana e chegou a 60 pontos, dois a mais que o Palmeiras, que tropeçou.

DESFALQUES

O time segue com alguns desfalques certos, como o lateral Isla, servindo a seleção chilena, além de Arrascaeta, Filipe Luís e Pedro, lesionados. O goleiro Diego Alves é dúvida.

RETORNO

Para a partida, o técnico Renato Gaúcho poderá contar com o retorno do meio-campista Diego, que estava suspenso na última partida.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Para o confronto, o time deve ir a campo com Hugo Souza (Diego Alves); Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Renê; Willian Arão, Andreas Pereira (Diego) , Everton Ribeiro e Michael; Bruno Henrique e Gabigol.