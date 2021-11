Com rombo de mais de meio milhão de reais, ASA vê seu presidente renunciar – Futebol Interior

Arapiraca, AL, 12 (AFI) – Moisés Machado não é mais o presidente do ASA. Reeleito para o biênio 2021/2022, ele divulgou uma carta renúncia. O vice Higor Rafael já assumiu o posto de mandatário no clube alagoano.

“Nós todos estamos conscientes da gravidade da situação em que nosso clube se encontra. Estava me preparando para que esse dia chegasse, mas não esperava que fosse dessa forma, com o afastamento do presidente Moisés Machado Filho. Daremos continuidade ao trabalho, sempre com os pés no chão, buscando a reestruturação e a resolução dessas dívidas trabalhistas. A torcida pode ter a certeza que estamos no caminho certo para fazer com que o ASA volte a ser gigante”, disse Higor Rafael ao site oficial do clube.

Assim como boa parte dos clubes brasileiros, o ASA passa por uma grave crise financeira. O Fantasma fechou 2021 com rombo de R$ 624.114,15. Agora, o novo presidente tenta organizar as finanças e realizar o planejamento para 2022.

Na próxima temporada, o ASA disputará a Copa Alagoas, o Campeonato Alagoano, a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão.