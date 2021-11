Com saldo positivo em 2021, Atlético-CE já pensa na próxima temporada – Futebol Interior

Horizonte, CE, 1 (AFI) – O Atlético-CE fecha uma ótima temporada. Mesmo com a eliminação nas semifinais do Brasileiro da Série D, a Águia Precabura tem um saldo altamente positivo. O clube conseguiu o acesso e joga a Série C de 2022, ao lado de Campinense-PB, Aparecidense-GO e ABC-RN. No estadual, a Águia foi terceira colocada na primeira fase e quarta na segunda, indo às semifinais e perdendo somente para o Fortaleza em, jogo único.

FALA PROFESSOR

O treinador Raimundo Wagner falou da temporada depois da partida em Campina Grande e valorizou o campeonato e a atuação do time cearense.

“Objetivo maior foi alcançado que era o acesso. Não conseguimos ir para final, mas mostramos a qualidade do nosso elenco que está de parabéns. Mostramos um bom futebol e mostramos nosso valor nos dois jogos. Claro que queríamos ir à final, mas valeu pela temporada”, disse Raimundinho.

Sobre o jogo deste fim de semana o treinador comentou: “Não foi um fácil porque ele chegamos aqui para jogar com uma equipe grande com o estádio quase cheio, e só queremos agradecer esse grupo, jogadores que se dedicaram ao máximo. Agora vamos pensar na série C que o nosso grande desafio”, concluiu o treinador.