Com solo instável e chuvas, moradores temem desabamento de casa em São Miguel dos Campos

Moradores do Bairro José Calazan, em São Miguel dos Campos, estão aflitos com a possibilidade do deslizamento de um terreno da região. Uma casa, que fica na Quadra 11, já apresenta problemas estruturais por conta da instabilidade do solo. Em contato com o Alagoas 24 Horas, Marcicleide Alves da Silva informou que sua mãe, identificada…

Cortesia

Moradores do Bairro José Calazan, em São Miguel dos Campos, estão aflitos com a possibilidade do deslizamento de um terreno da região. Uma casa, que fica na Quadra 11, já apresenta problemas estruturais por conta da instabilidade do solo.

Em contato com o Alagoas 24 Horas, Marcicleide Alves da Silva informou que sua mãe, identificada como Marli, mora no local com dois netos, de 13 e 14 anos, há mais de um ano. Neste tempo, o terreno, que fica em uma barreira, vem cedendo e já chega perto da casa, que apresenta rachadura no que restou de calçada e corre o risco de desabar.

“A casa fica em uma rua em que todas as casas ficavam no alto, em uma barreira. Quem teve condições financeiras, construiu a casa embaixo e acabou que algumas ficaram no nível da rua. A da minha mãe ficou em cima da barreira. Então, no começo do ano passado, fizemos uma estrutura do jeito que a gente podia com ferros, tijolos etc. Mas com as chuvas do último inverno, a estrutura não aguentou e caiu. Minha mãe colocou lonas para evitar que deslizasse ainda mais, mas não está adiantando e já está chegando próximo a casa. Procuramos os órgãos competentes, mas até o momento nada foi resolvido. Está chovendo há três dias e minha mãe está sem dormir preocupada com esta barreira”, contou Marcicleide.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de São Miguel dos Campos, que informou que os órgãos competentes estão sendo acionados para resolver o problema o mais breve possível.