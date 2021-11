Com título, vagas na Copa e Série B, confira os RESULTADOS desta SEGUNDA-FEIRA! – Futebol Interior

Campinas, SP, 15 (AFI) – A segunda-feira foi bastante movimentada e o PLACAR AO VIVO do PORTAL FUTEBOL INTERIOR acompanhou em TEMPO REAL tudo dos principais campeonatos do mundo. Teve título do Flamengo da Copa do Brasil Sub-17, Seleções classificadas para a Copa do Catar e muitos jogos decisivos da Série B.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA (15):

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B

Remo 0 x 1 Goiás

Londrina 2 x 1 Ponte Preta

Botafogo 2 x 1 Operário

Brusque 1 x 0 CRB

Náutico 2 x 1 Sampaio Corrêa

Vila Nova 2 x 2 Vasco

ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO – EUROPA

Escócia 2 x 0 Dinamarca

Israel 3 x 2 Ilhas Faroe

Áustria 4 x 1 Moldávia

Albânia 1 x 0 Andorra

Irlanda do Norte 0 x 0 Itália

Polônia 1 x 2 Hungria

San Marino 0 x 10 Inglaterra

Suíça 4 x 0 Bulgária

COPA SANTA CATARINA – FINAL

Figueirense 2 x 0 Juventus

CAMPEONATO GOIANO – TERCEIRA DIVISÃO

Aseev 0 x 1 Guanabara City

Cerrado 5 x 0 Rioverdense

ABD 7 x 0 Independente

Bela Vista 1 x 0 Mineiros

CAMPEONATO RONDONIENSE – SÉRIE B

Genus 2 x 3 Pimentense*

*Pimentense campeão e ambos com acesso

COPA LIBERTADORES – FEMININO

Ferroviária 1 (2) x (4) 1 Santa Fé

COMPEONATO PAULISTA SUB-17 – FEMININO

São Paulo 3 x 3 Corinthians

COPA DO BRASIL – SUB-17

Flamengo 3 x 0 São Paulo

COPA DO NORDESTE – SUB-20

Presidente Médici 1 x 1 Fortaleza

Ceará 1 x 1 Fluminense-PI

CAMPEONATO PAULISTA – SUB-20

Marília 3 x 1 Independente

Mirassol 1 x 0 Monte Azul

Juventus 0 x 2 Fernandópolis

Ferroviária 1 x 0 São Bernardo

Oeste 1 x 0 Tanabí

Ponte Preta 1 x 0 Penapolense

Taubaté 1 x 5 Santos

Guarani 1 x 0 Amparo

XV de Jaú 1 x 1 São Caetano

Corinthians 3 x 1 Velo Clube

XV de Piracicaba 1 x 2 Flamengo

São Paulo 2 x 1 Capivariano

Itapirense 1 x 2 Osasco Audax

Palmeiras 10 x 0 VOCEM

Desportivo Brasil 3 x 1 Nacional

Água Santa 3 x 3 Portuguesa Santista