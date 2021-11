Com um pé na elite, treinador do Coritiba agradece presidente falecido – Futebol Interior

Curitiba, PR, 15 (AFI) – A vitória suada sobre o Brasil de Pelotas, por 2 a 1, no último domingo, colocou o Coritiba com um pé na elite do Brasileirão de 2022.

Após o jogo, o técnico Gustavo Morínigo lembrou do presidente Renato Follador, que faleceu em julho deste ano por complicações da Covid-19.

“O acesso ainda não temos matematicamente, mas temos a pontuação que buscávamos. Mérito total da diretoria, do presidente Follador, que suportou a pressão e confiou no meu trabalho e da minha equipe”, disse Morínigo.

O treinador paraguaio foi contratado pelo Coritiba em janeiro e ficou pressionado depois que o time não conseguiu a classificação para a segunda fase do Campeonato Paranaense. A diretoria, porém, bancou sua permanência.

Os frutos foram colhidos na Série B do Brasileiro, onde o Coritiba tem 64 pontos em 36 partidas. O acesso à elite será confirmado a qualquer momento.

Nas duas rodadas finais do campeonato, o Coxa recebe o CSA, no próximo domingo, e encerra a participação contra a Ponte Preta, em Campinas, no dia 28.